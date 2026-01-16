El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de enero de 2026, Pozoblanco se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables en este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1 mm, con lluvias escasas que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando el 70% en las primeras horas de la mañana.
Durante la mañana, el viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 17 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con ligeras variaciones. En la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 11 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento.
A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias continuarán, aunque se espera que sean más intermitentes. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm en este periodo. La humedad relativa se mantendrá alta, llegando a un 96% hacia la tarde, lo que podría generar condiciones de niebla en algunas áreas.
Por la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán nuevamente a 7 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas. El viento disminuirá en intensidad, soplando del sur-suroeste a unos 9 km/h.
En resumen, Pozoblanco experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a posibles alertas meteorológicas relacionadas con tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
