El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Pozoblanco se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables en este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1 mm, con lluvias escasas que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando el 70% en las primeras horas de la mañana.

Durante la mañana, el viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 17 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con ligeras variaciones. En la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 11 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias continuarán, aunque se espera que sean más intermitentes. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm en este periodo. La humedad relativa se mantendrá alta, llegando a un 96% hacia la tarde, lo que podría generar condiciones de niebla en algunas áreas.

Por la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán nuevamente a 7 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas. El viento disminuirá en intensidad, soplando del sur-suroeste a unos 9 km/h.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a posibles alertas meteorológicas relacionadas con tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.