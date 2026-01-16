El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. Las lluvias acumuladas podrían alcanzar hasta 6 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 10 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 11 grados, y se espera que la temperatura máxima alcance los 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 64% a 72% durante el día, alcanzando picos de hasta el 99% en las horas más frescas de la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en momentos de tormenta, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 95% de posibilidad en el periodo de la tarde, lo que sugiere que se podrían presentar tormentas eléctricas. Esto, combinado con la lluvia, podría ocasionar condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas en algunos momentos, la posibilidad de tormentas eléctricas y chubascos persistirá. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría afectar la movilidad en las carreteras.

En resumen, Palma del Río experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas, lo que sugiere que es un buen día para quedarse en casa o tomar precauciones si se debe salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.