El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en los periodos más lluviosos.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 10 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 12 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 62% al 73%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h a las 03:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la localidad.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día, con momentos de nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, se espera que haya claros en algunos momentos, especialmente hacia el final de la jornada, cuando el cielo podría despejarse un poco, permitiendo que los habitantes disfruten de un ocaso más despejado.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, la atmósfera podría estar inestable en ciertos momentos, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas del día, y disfrutar de los momentos de claridad que puedan surgir a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.