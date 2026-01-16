El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 33 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas del día, disminuyendo a un 75% hacia la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con registros que podrían oscilar entre 0.1 y 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia puede ser constante, no se anticipan acumulaciones significativas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad también es considerable, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo algunas tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. La combinación de la inestabilidad atmosférica y la alta humedad podría generar un ambiente propicio para la formación de nubes de tormenta, especialmente en la tarde y noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados . El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la madrugada del día siguiente.

Los habitantes de Osuna deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas a mano. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen momento para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.