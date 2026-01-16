El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será elevada, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las horas centrales del día, con valores que podrían alcanzar hasta 0.8 mm entre las 2 y 3 de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Morón se enfrenten a chubascos intermitentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste en las horas de la tarde, manteniendo una velocidad moderada. Esto podría contribuir a un ambiente fresco, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La tarde se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. Las temperaturas descenderán a unos 10 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, rondando el 90%.

Es recomendable que los residentes de Morón de la Frontera se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad. La situación meteorológica sugiere que la jornada será propensa a cambios, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.