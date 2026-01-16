El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 9 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su dirección y velocidad pueden influir en la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y un 80% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias ligeras, podrían presentarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Montilla deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.