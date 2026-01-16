El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Moguer se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con la posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 12 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. En las horas centrales, se espera que la racha máxima de viento alcance los 47 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían venir acompañadas de lluvias más intensas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 15% entre las 19:00 y la medianoche. Las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 9 grados en las últimas horas del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, posibilidad de lluvias y tormentas, y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.