El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la mañana, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y del 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Martos necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá estable durante la mayor parte del día, con mínimas de 9 grados en la mañana y alcanzando hasta 11 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, volviendo a los 9 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento moderado del sur. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.