El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 15 grados, con un ligero aumento en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más baja, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la nubosidad, el cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del día, con momentos de nubes altas que podrían ofrecer breves claros, especialmente en la mañana. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo gris y opaco, lo que podría afectar la luminosidad natural del día.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede crear un ambiente invernal, típico de esta época del año en la región.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de lluvia y viento, y tomar precauciones al salir. La puesta de sol se espera para las 18:28, marcando el final de un día que, aunque gris, tiene su propio encanto invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.