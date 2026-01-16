El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "Cubierto" en varios periodos, lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Se prevé que la precipitación acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 0.6 mm, lo que indica que se podría experimentar lluvia ligera. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se esperan algunas lloviznas en la tarde, con un total de 0.5 mm de precipitación pronosticada entre las 6 y las 7 de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar la sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, con rachas más suaves hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En resumen, los habitantes de Mairena del Aljarafe deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.