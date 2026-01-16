El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de enero de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, con un 100% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, y un 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Mairena del Alcor deben estar preparados para la lluvia, aunque se anticipa que será escasa, con acumulaciones que no superarán los 1.0 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 27 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A lo largo del día, se prevé que el viento disminuya ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h por la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en algunos momentos debido a la bruma y la posibilidad de niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que podrían descender a 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 75% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones.
El ocaso se producirá a las 18:29, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias. Los residentes de Mairena del Alcor deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día invernal caracterizado por la inestabilidad del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
