El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y a medida que avance la jornada, se prevén intervalos de tormenta y lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 10 grados en la tarde y bajando a 9 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, rondando entre el 61% y el 96% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.
La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Lucena deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, con la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas.
A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se debe tener cuidado al conducir.
En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias y tormentas esporádicas, temperaturas frescas y vientos moderados. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
