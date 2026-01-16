El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se espera un ambiente con bruma y una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para algunos.

A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se prevé que la temperatura se mantenga estable. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se presenten lluvias, aunque estas serán escasas. En este sentido, se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 a 0.2 mm en las horas más críticas.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán ligeramente. Las nubes se tornarán más densas, y se espera que el cielo esté cubierto con lluvia escasa. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 16 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que se mantendrá en torno al 65%. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 17 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esto podría contribuir a un ambiente más fresco, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente.

Al caer la noche, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, llegando a un 97%, lo que podría generar condiciones de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Lora del Río se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.