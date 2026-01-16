El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un ligero aumento a 11 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y resbaladizo. Las lluvias serán intermitentes, con intervalos de nubes altas y cubiertas, lo que limitará la visibilidad en algunos momentos.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre. En resumen, se recomienda a los habitantes de Linares que se preparen para un día nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.