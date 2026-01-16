El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y los 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. Por la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 27 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de tormenta será del 50%, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intensos. A medida que el día avance, esta probabilidad aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera que la actividad tormentosa sea más significativa. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En la tarde, aunque la lluvia podría disminuir, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a más inestabilidad. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.