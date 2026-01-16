El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.6 mm de lluvia, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuye a un 20% hasta las 13:00, pero se incrementa nuevamente a un 100% entre las 13:00 y las 19:00, con la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 29 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste en las horas de la tarde, pero se mantendrá en general en el sector sur.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto, combinado con las bajas temperaturas y la presencia de nubes, creará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:32, las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque las nubes persistirán en el cielo. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 10 grados , manteniendo la tendencia de un día invernal en Lebrija.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.