El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, se presenta en Jaén con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 77% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que los jiennenses sientan un tiempo más invernal de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían llegar hasta 1.0 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvia, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 horas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Durante la mañana, se esperan vientos de entre 7 y 16 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% en las primeras horas del día y un 75% en la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Los jiennenses deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de buscar refugio en caso de que se desarrollen tormentas más intensas.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que se vista adecuadamente para el frío y que esté preparada para las condiciones cambiantes del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.