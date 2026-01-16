El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total estimado de 4 mm, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga en niveles aceptables, aunque podría verse afectada por la lluvia en momentos puntuales. Las nubes altas y el cielo cubierto dominarán el paisaje, lo que limitará la entrada de luz solar y podría hacer que el día se sienta más gris y sombrío.

A pesar de las condiciones adversas, hay momentos en los que el cielo podría despejarse brevemente, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde, aunque estos momentos serán escasos. La temperatura comenzará en torno a los 14 grados y descenderá gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia la noche.

Es recomendable que los residentes y visitantes de Isla Cristina se preparen para un día de lluvia y viento, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben hacerlo con precaución, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.