El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% en el periodo matutino. Se espera que la temperatura oscile entre los 10 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La bruma y la niebla también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará del suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A medida que avance el día, se prevé que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 1.5 mm en total durante el día. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 95% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo chubascos intermitentes y, en algunos casos, tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en algunos momentos. Las temperaturas nocturnas descenderán, situándose alrededor de los 9 grados , lo que hará que la noche sea fresca.

Es recomendable que los habitantes de Huelva se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante la tarde. La combinación de humedad, viento y posibles tormentas eléctricas hace que sea prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.