El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura baje a 14 grados por la tarde y a 12 grados por la noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Posteriormente, la probabilidad disminuirá a un 10% entre las 07:00 y las 13:00, pero volverá a aumentar a un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que las lluvias podrían intensificarse en la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm por la mañana y hasta 3 mm en la tarde, lo que sugiere que podría haber momentos de lluvia más intensa.

Además, existe una probabilidad de tormenta del 70% entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 85% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Dos Hermanas que se preparen para un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor actividad de las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.