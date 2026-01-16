El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 10 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. A medida que avance la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 85% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. Durante la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa debido a la falta de movimiento del aire.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de nubes altas y una ligera mejora hacia la tarde, aunque las probabilidades de lluvia seguirán presentes. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las lluvias más intensas.

Los ciudadanos de Écija deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien rápidamente. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden ser impredecibles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.