El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 7:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la madrugada y hasta 0.9 mm en la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una temperatura máxima que alcanzará los 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0 mm entre las 8:00 y las 18:00. Sin embargo, la probabilidad de tormenta aumentará a un 75% entre la 1:00 y las 7:00, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas.

En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que podrían llegar a 28 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco y dinámico, especialmente al caer la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 69% hacia las 2:00 de la tarde.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 21:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad de precipitación en las horas nocturnas. La bruma podría aparecer en las últimas horas del día, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur y suroeste. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.