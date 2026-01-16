El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El 16 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre las 7:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá constante, rondando los 10 a 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 66% y el 100%, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sureste y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sector sur y suroeste.

La visibilidad se verá afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones y reduzcan la velocidad al manejar en estas condiciones.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 85% entre las 19:00 y la 1:00. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvia escasa, pero no se descartan episodios de mayor intensidad. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas generará un ambiente propenso a la formación de nubes de tormenta.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias, especialmente si planea actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.