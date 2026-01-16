El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 16 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre las 7:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.
La temperatura se mantendrá constante, rondando los 10 a 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 66% y el 100%, especialmente en las primeras horas del día.
El viento soplará desde el sureste y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sector sur y suroeste.
La visibilidad se verá afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones y reduzcan la velocidad al manejar en estas condiciones.
A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 85% entre las 19:00 y la 1:00. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvia escasa, pero no se descartan episodios de mayor intensidad. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas generará un ambiente propenso a la formación de nubes de tormenta.
En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias, especialmente si planea actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas