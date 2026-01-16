El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "Cubierto con tormenta y lluvia escasa". La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá estable, y la humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en términos de acumulación.

Durante la tarde, se espera que la situación climática se mantenga similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 15 grados , pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad y el viento. Las rachas de viento, que provendrán del sur y suroeste, oscilarán entre 20 y 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 85% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Castilleja de la Cuesta deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían alcanzar hasta 2 mm, aunque la mayor parte de la lluvia se concentrará en las primeras horas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad se mantendrá alta, y el viento disminuirá en intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a los que han estado lidiando con el tiempo inestable durante el día.

En resumen, hoy en Castilleja de la Cuesta se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.