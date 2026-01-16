El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Cartaya se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar precipitaciones significativas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

La temperatura en Cartaya se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y los 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, mientras que el pico se alcanzará alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad, que rondará el 79% en las horas más cálidas y alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la mañana, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante esas horas. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría generar condiciones peligrosas en las carreteras y al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas caerán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como un día de inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas esperadas, así como temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.