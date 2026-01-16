El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en el periodo de la mañana.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con tormentas y lluvias escasas que podrían presentarse en varios momentos. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas y un 90% entre la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que se acerque la tarde, se espera que la lluvia se intensifique ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en el periodo de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la actividad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 95% hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Carmona deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.