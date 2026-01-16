El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, el tiempo en Camas se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con mínimas que podrían descender a 9 grados por la noche.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esto, combinado con un viento del sur que soplará a velocidades de entre 6 y 24 km/h, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de posibilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se prevén acumulaciones de hasta 1 mm de lluvia. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 75% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente, lo que sugiere que las lluvias podrían continuar intermitentemente.

En cuanto a las tormentas, hay un 75% de probabilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque no se descarta completamente.

La humedad relativa será un factor constante, oscilando entre el 56% y el 100% a lo largo del día. Esto puede resultar en un ambiente bastante pesado y húmedo, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

Los vientos, que soplarán predominantemente del sur y suroeste, alcanzarán rachas de hasta 37 km/h en las primeras horas, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la dispersión de las nubes. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que podría ofrecer un ligero respiro en la sensación de frío.

En resumen, los habitantes de Camas deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.