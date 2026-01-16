El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que se pueden esperar lluvias significativas, con acumulados que podrían llegar hasta 1.5 mm en este periodo. Las tormentas también son muy probables, con un 70% de probabilidad de que se produzcan durante estas horas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 9 y 10 grados .
Durante la mañana, la situación no mejorará mucho, ya que las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Entre las 08:00 y las 12:00, se prevé que la precipitación sea más escasa, con valores que podrían rondar entre 0.1 y 0.3 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 70% de posibilidad de que se produzcan fenómenos eléctricos.
En la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que alcanzarán un máximo de 13 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 62%. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es prudente llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente durante la mañana. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 8 grados .
En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas