El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y, en combinación con la alta humedad, una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas. Sin embargo, se prevé que en la tarde, la probabilidad de tormentas aumente, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en la tarde, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad si se encuentran con condiciones de visibilidad reducida.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.