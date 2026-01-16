El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de tormentas y lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana. Sin embargo, por la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, lo que proporcionará un leve respiro en comparación con las temperaturas más bajas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h en las primeras horas del día, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y un 85% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre y el transporte.

En resumen, los residentes de Bormujos deben estar preparados para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y tormentas posibles. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad. Las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable mantenerse informado a través de fuentes meteorológicas confiables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.