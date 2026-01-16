El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 34 km/h en los momentos más intensos. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea escasa, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 2 mm en las horas más activas. Durante la mañana, las lluvias serán ligeras, pero a medida que se acerque la tarde, la intensidad podría aumentar ligeramente, aunque sin llegar a ser torrenciales.

El viento, que soplará con una velocidad promedio de 10 a 20 km/h, podría generar algunas ráfagas más fuertes, especialmente en las zonas abiertas. Esto, combinado con la alta humedad, podría dar lugar a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma y las condiciones de lluvia, lo que podría dificultar la conducción en las carreteras. Es aconsejable que los conductores mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones cambiantes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 9 grados. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que la noche sea fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.