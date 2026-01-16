El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 1 mm en total, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-90%, alcanzando incluso el 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 06:00 y las 12:00, donde se espera que el viento alcance hasta 34 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a aparecer, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y un 75% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones será baja, por lo que no se anticipan condiciones severas.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se planea salir, es aconsejable estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.