El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la madrugada y continuar durante la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera subida a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 84% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos de tormenta.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y aunque la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75% en las horas centrales del día, las lluvias serán escasas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados , lo que ofrecerá un leve respiro del frío matutino. La humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Hacia la tarde-noche, se espera que las condiciones se estabilicen un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 55% durante las horas de la tarde, y aunque las precipitaciones serán ligeras, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura, y la alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.