El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El 16 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos nubosos que dominarán la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías de la mañana. Por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles elevados, alrededor del 80-90%. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente en combinación con las rachas de viento que se prevén.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas más activas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. En general, se espera que el viento sea moderado, lo que podría afectar la percepción de la temperatura.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitaciones en ese intervalo. Se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, pero suficiente para generar charcos y condiciones húmedas en las calles. Las primeras horas del día podrían estar libres de lluvia, pero a medida que se acerque la tarde, las posibilidades de tormenta aumentarán.

Los ciudadanos de Ayamonte deben estar preparados para un día inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente. La combinación de nubosidad, viento y humedad hará que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tomar precauciones para mantenerse cómodo y seguro.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.