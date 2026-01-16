El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, puede generar una atmósfera algo pesada y gris.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Arahal se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la tarde.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de tormentas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento y posibilidad de tormenta. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.