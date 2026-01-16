El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados , y una humedad relativa alta, alcanzando el 92%. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En las primeras horas, se anticipa una precipitación de 0.1 mm, aumentando a 1 mm en el periodo de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de mayor actividad.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que se sienta más frío. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los habitantes que se preparen para condiciones inestables, manteniendo a la mano ropa adecuada y precauciones ante posibles tormentas. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente hacia la noche, con un ocaso previsto para las 18:22.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.