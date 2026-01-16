El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en la mañana, con un 89% de humedad. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 85% entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que es probable que se produzcan tormentas eléctricas en la región. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque aún se esperan lluvias ligeras en algunos momentos.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría complicar la circulación vehicular, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Los habitantes de Almonte deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas y prepararse para un día húmedo y potencialmente tormentoso. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. A medida que el día avance, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.