El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 85% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , siendo más cálidas en las primeras horas y descendiendo gradualmente hacia la tarde.
A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 85%. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 12 litros por metro cuadrado, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 76% durante la mayor parte del día. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la combinación de viento. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.
A lo largo de la tarde, la temperatura descenderá a su mínimo, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, que se espera que se presente en las horas nocturnas, especialmente entre las 19:00 y las 23:00, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.
Los ciudadanos de Aljaraque deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos. Se recomienda precaución al conducir, especialmente en las horas de niebla y en caso de tormentas. La puesta de sol se producirá a las 18:35, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
