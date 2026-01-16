El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas, disminuyendo a un 65% en la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 2 mm en el periodo más activo de la mañana.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y 16 grados , siendo más frescas las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 68% en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. En las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la mañana, se intensificará, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico y fresco.

A lo largo de la tarde, aunque la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65%, se espera que la actividad eléctrica sea baja, con tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la humedad, se prevé que se mantenga alta, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un día incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes de La Algaba que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento, humedad y posibilidad de tormentas hará que sea un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.