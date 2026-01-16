El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas, disminuyendo a un 65% en la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 2 mm en el periodo más activo de la mañana.
La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y 16 grados , siendo más frescas las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 68% en las horas centrales del día.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. En las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la mañana, se intensificará, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico y fresco.
A lo largo de la tarde, aunque la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65%, se espera que la actividad eléctrica sea baja, con tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas del día.
En cuanto a la humedad, se prevé que se mantenga alta, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un día incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes de La Algaba que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos.
En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento, humedad y posibilidad de tormentas hará que sea un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
