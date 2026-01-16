El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que podrían variar entre 0.1 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 29 km/h en algunos momentos del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente al salir.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 80% durante la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de que se presenten nubes altas en algunos momentos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la conducción en las carreteras.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al salir debido a las condiciones de visibilidad y el viento. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas es clave, ya que las condiciones pueden cambiar a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.