El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de probabilidad, y un 85% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría causar que la lluvia se sienta más intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, se prevé un día gris y húmedo en Alcalá de Guadaíra, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al conducir debido a las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.