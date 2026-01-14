El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 14 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en la tarde y subiendo nuevamente a 10 grados por la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% y alcanzando el 100% en las horas más frescas de la mañana. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, generará una sensación de frío que podría ser más intensa de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm a 0.4 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en la mañana, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de las 7, la probabilidad de tormenta también será alta, con un 75% de posibilidades, lo que sugiere que podrían producirse chubascos intermitentes.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados, lo que permitirá que los visueños disfruten de un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Por la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas caigan a 9 grados. La visibilidad será buena, aunque la bruma podría aparecer en las horas más oscuras, especialmente hacia el final del día. En resumen, se anticipa un día fresco y húmedo en El Viso del Alcor, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto que dará paso a un ambiente más despejado por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.