El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Entre las 2 y las 5 de la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando el 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes de Utrera deben estar preparados para posibles descargas eléctricas.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 11 grados, pero a medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur a una velocidad de entre 8 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación de frío persista, especialmente en las horas más frescas del día.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un leve descenso hacia la noche, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que las condiciones se sientan un poco más cómodas.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, permitiendo que los habitantes de Utrera disfruten de un ambiente más tranquilo. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque comenzará con inclemencias, terminará con un tiempo más apacible. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.