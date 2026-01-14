El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, el tiempo en Úbeda se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas y un 10% en la tarde. Sin embargo, es importante destacar que hay indicios de posibles lluvias intermitentes, especialmente en la mañana, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Las precipitaciones se clasificarán como "Ip", lo que indica que podrían ser ligeras y esporádicas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el ocaso, que ocurrirá a las 18:17. La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la noche, y se prevé que las mínimas se sitúen alrededor de los 6 grados .

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable y que lleven consigo un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.