El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que generará una sensación de humedad intensa, con valores de humedad relativa alcanzando el 100%. Las temperaturas durante estas horas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 7 de la mañana, aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya. Sin embargo, se prevé una probabilidad del 75% de tormentas en este periodo, lo que podría generar algunos chubascos intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 10 grados, mientras que la velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 9 km/h desde el norte.

Durante la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. A medida que avance el día, el cielo se tornará más despejado, especialmente en las horas de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que podrían llegar a los 15 grados . La humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio en la sensación de bochorno que se ha experimentado en la mañana.

Por la tarde, el cielo se despejará, y se espera que las condiciones sean más agradables, con temperaturas que se mantendrán entre los 12 y 15 grados. La probabilidad de precipitaciones disminuirá drásticamente, y no se anticipan lluvias significativas después de la mañana. El viento, que soplará desde el norte y noroeste, será más suave, con velocidades que rondarán entre 2 y 5 km/h.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los residentes.

En resumen, el día de hoy en Tomares se caracterizará por un inicio húmedo y cubierto, con la posibilidad de tormentas, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, ofreciendo un tiempo más agradable y despejado para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.