El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 14 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, comenzarán a registrarse las primeras precipitaciones, aunque estas serán escasas, con un acumulado de 0.1 mm. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre la 01:00 y las 07:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
Durante la mañana, el viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de humedad. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h en las horas centrales del día. Esto podría contribuir a un ambiente algo más fresco, especialmente en comparación con la alta humedad.
En la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un respiro en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. La probabilidad de lluvia disminuirá a partir de las 13:00 horas, aunque aún se mantendrá en un 55% hasta las 19:00 horas.
A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, pero la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de una velada más tranquila. El ocaso se producirá a las 18:29 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inclemencias, terminará con cielos más despejados y temperaturas agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
