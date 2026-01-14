El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la temperatura se mantendrá constante en 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97% en su punto máximo. Esto generará una sensación de frío y puede contribuir a la formación de bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día. A partir de las 4 de la mañana, la temperatura descenderá ligeramente a 10 grados, y aunque la bruma persistirá, se espera que la visibilidad mejore conforme avance el día.

Durante la mañana, la temperatura oscilará entre 9 y 10 grados, con un aumento gradual en la probabilidad de precipitaciones. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que indica que es posible que se produzcan tormentas aisladas en la región.

A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la nubosidad seguirá siendo predominante, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias intermitentes. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 60% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Esto contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Por la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, llegando a 12 grados hacia el final del día. La visibilidad mejorará, pero el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas de la tarde y noche. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.