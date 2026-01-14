El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, donde se espera que las lluvias sean más intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1 mm, lo que, aunque no es significativo, podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en la tarde. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 79% en las horas de mayor temperatura, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A medida que avance la jornada, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 2 y 6 km/h en las horas de la tarde y noche.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, disminuyendo a un 35% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se produzcan es considerable, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitaciones, que caerá a cero entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Puente Genil, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.