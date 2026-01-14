El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 70% de posibilidades de que se registren lluvias entre la 1 y las 7 de la tarde. Durante este periodo, se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 0.4 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. A partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, aunque no se descartan chubascos aislados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Esto podría dificultar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 5 grados . La combinación de la alta humedad y el viento del norte podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras, alta humedad y temperaturas frescas, lo que requerirá que los habitantes se preparen para un día de invierno típico en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.