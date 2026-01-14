El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de experimentar condiciones de lluvia escasa y tormentas en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles precipitaciones. La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 8 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 8 y 12 grados . La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del sur a una velocidad de entre 10 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 25% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 12 grados , mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos. El viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo su velocidad moderada.

Al caer la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán nuevamente a los 8 grados . La probabilidad de tormenta se reducirá a cero entre las 19:00 y la medianoche, lo que sugiere que la noche será más tranquila en comparación con las horas anteriores. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia escasa y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y un ambiente húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.